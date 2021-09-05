توكارتشوك..«روح تائهة» عقب جائزة نوبل

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

باعتبارها وسيلة نافذة وبدائية لإخبار القصص، انتقلت الكاتبة والناشطة والمفكرة البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل للعام 2018 من إنجاز الملحمية إلى كتاب «روح تائهة»، الذي يشكل أول مغامرتها في عالم الكتب المصورة.

وجاء في صحيفة «غارديان»: إنه منذ نيلها الجائزة المرموقة ومعجبوها من القراء بالإنجليزية يتلهفون لقراءة عملها الملحمي التاريخي بعنوان «كتب يعقوب» ليتفاجأوا وتنتابهم مشاعر الفضول حيال انتقالها إلى إنجاز كتاب مصور، يغوص في معاني قيمة الصبر.

ويسكب «روح تائهة» إحساساً طفولياً من التعجب على روايات «كان يا مكان في قديم الزمان»، التي يعشقها البالغون من جميع أنحاء العالم. وتعلق أولغا على الخطوة بالقول: «أعشق الكتب المصورة بوصفها أحد الأشكال المتفردة للتواصل، التي تطلق السينما الأولى في أذهاننا.

ولا بد للغة أن تكون محدودة لتقتصر على ما هو جوهري فقط، وأن يترك الكلام للصورة لتخبر القصة..»، وتضيف: إنه بالنسبة لها تلك وسيلة أولية قوية لسرد رواية تصل لأي كان بمعزل عن العمر والفروقات الثقافية ومستوى التعليم.

على نحو ذكي وملائم لكتاب ينشر في زمن الضغوط النفسية غير المسبوقة، يدور العمل حول قصة رجل اتخذ القرار بأن يهدأ ويعيد التواصل مع ذاته وحيداً في كوخ قروي بعيد في خطوة لم يكن يدرك مدى حاجته لها. وتقول افتتاحية الرواية: «لقد كانت حياته تسير بشكل جيد بعيداً عن روحه، فكان ينام ويأكل ويعمل ويقود سيارته، بل ويلعب كرة المضرب، إلا أنه كان يشعر أحياناً بأن العالم من حوله كان مسطحاً».