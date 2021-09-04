«ناشئة الشارقة» تختتم برامج أغسطس الثقافية

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، برامج وفعاليات شهر أغسطس، الذي كان حافلاً بالبرامج التعليمية الممتعة في مختلف المجالات الفنية والتقنية والثقافية.

وتعرف المشاركون في برنامج «صناعة الفيلم ـ العمليات الفنية»، الذي قدمه طلال محمود، صانع أفلام، إلى كيفية صناعة الفيلم من خلال تنظيم العمليات الفنية في المراحل الثلاث «قبل، وأثناء، وبعد التصوير»، كما تعرفوا إلى كيفية اختيار الفيلم المناسب للإخراج، وتحديد فريق العمل من الفنيين والأجهزة والمعدات المطلوبة للتصوير، وأهم متطلبات ما بعد التصوير والتي تشمل عمليات المونتاج والموسيقى والمؤثرات الصوتية.

تنظيم العمل

وتعلم المشاركون مهارات تنظيم العمل وأهم المصطلحات والمفردات السينمائية بأسلوب سهل، اعتمد المدرب من خلاله على تبسيط المعلومات والمفاهيم لضمان الفهم المتعمق لها، والتي يتم من خلالها إنجاز العمل، وقدم للمشاركين مجموعة من النصائح والمعلومات القيّمة الخاصة بزوايا التصوير وأنواع اللقطات.

وفي ورشة الكتابة «من الفكرة إلى النص» التي أقيمت ضمن برنامج ناشئة الشارقة للفنون المسرحية، وقدمها المخرج المسرحي وائل المغربي، تعرف المشاركون إلى عناصر النص المسرحي، والفرق بين القصة والمسرحية، إضافة إلى الحوار المسرحي وأشكاله، والشخصية والحبكة والصراع وكيفية تنفيذ النص المسرحي، وتدربوا على كيفية البحث عن أفكار خلاقة وتحويلها إلي نص مسرحي، إضافة إلى طريقة كتابة حوار مسرحي بين الشخصيات وبناء الشخصية المسرحية من خلال التعرف على أبعاد الشخصية وأنواعها. والمونولوج وشروط كتابته مع تطبيق مهاراتهم المكتسبة عملياً.