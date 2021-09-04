دار الشعر بمراكش تدشن موسمها الجديد

المصدر: مراكش- البيان

يلتقي رواد دار الشعر بمراكش، ابتداء من يوم غد، وعلى امتداد الأيام العشرة المقبلة، ضمن فقرة «الأبواب المفتوحة» الخاصة للموسم الجديد. وتخصص لاستقبال رواد الدار، في احترام تام للتدابير الاحترازية، من أجل تسجيل طلبات المشاركين الجدد لورشات الكتابة الشعرية، بشقيها، سواء الخاصة بالأطفال واليافعين، أو ورشات الكتابة الشعرية المخصصة للشباب، كما يتم تقديم الخطوط العامة للبرنامج الشعري الجديد للموسم الخامس، وأهم فقراته الجديدة إلى جانب ملأ استمارات موجهة للجمهور والإنصات لانتظاراتهم ومقترحاتهم حول البرمجة الشعرية الجديدة.

وتراهن دار الشعر بمراكش، ضمن الاحتفاء بسنتها الخامسة، على موسم ثقافي استثنائي. رهان على تنويع البرمجة والانفتاح على الجهات الست، تقديم تجارب وحساسيات شعرية ونقدية وفنية تنتمي لشجرة الشعر المغربي، وانتقال إلى انفتاح الدار، ومن أيقونة المدن الكونية مراكش على مبادرات كونية جديدة خلاقة، لتنضاف هذه البرمجة إلى ملتقيات الدار المعتادة، ملتقيات الشعر الجهوية، لقاءات الشعر القرائية للطفل، ملتقى حروف، الشعر في المدن الشاطئية، ومهرجان الشعر المغربي والندوة الوطنية مقيمون في الذاكرة، وسلسلة من الفقرات واللقاءات والتظاهرات تحتفي بالتجارب الشعرية وبأسئلة النقد الشعري وحواره مع الفنون (التشكيل، المسرح والسينما..).