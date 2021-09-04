محمد القاسمي يزور «المستطيل الأدبي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحضور مجموعة من المثقفين، استقبل الأديب الشاعر أحمد عيسى العسم في صالونه الثقافي «المستطيل الأدبي»، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة رأس الخيمة، الرئيس الفخري لنادي الإمارات الرياضي الثقافي، والذي قدم للاطمئنان على صحته وتقديراً لمكانته في المشهد الثقافي الإماراتي، إذ أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن التوجهات الابتكارية هاجس الشباب المواطنين الذين ينحازون إلى الإبداع في مجالات الحياة كلها.

وأضاف: إن ما سمعت به عن مستطيل الشاعر أحمد العسم وما شاهدته فيه وما تلمسته وتعرفت إليه عن قرب يدعو إلى تثمين تجربة العسم التي تهدف من خلال إنشاء هذا المكان الثقافي إلى المساهمة في الفعل الثقافي والفني، ومد جسور التواصل بين الأدباء القدامى وأدباء الجيل الجديد.

وبدوره ثمّن الشاعر أحمد عيسى العسم الزيارة قائلاً: سررت باستقبال الشيخ محمد بن كايد القاسمي وأقدّر دعمه للإبداع، وما يقوم به المستطيل من نشاط ما هو إلا تعبير عن حب الوطن الإمارات ودعم للإبداع بمختلف فروعه، وقد عكست الأنشطة التي أقيمت بالمستطيل مشاعر الفرح والسعادة.

ثم أهدى الشاعر أحمد العسم أعماله الشعرية الكاملة إلى الشيخ محمد بن كايد تقديراً للزيارة التي قام بها سموّه.

وأكد الفنان أديب العسم أن زيارة الشيخ محمد بن كايد القاسمي مستطيل أحمد العسم لها الأثر الكبير معنوياً إذ أشاد الشيخ بجماليات المستطيل وحثه على الاستمرار في العطاء الذي يقدمه أحمد العسم من ثقافة متميزة، مثمناً زيارته التي تميزت بالحب والأخوّة الصادقة.