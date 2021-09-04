وجهات نظر جمالية في كتاب تحليلي عن السينما

المصدر: القاهرة- البيان

يقدم هذا الكتاب التحليلات التي تتناول صناعة الأفلام الوثائقية، عربياً وعالمياً، عبر رؤية لا تكتفي بالإطار النظري الجامد، وإنما تتعداه إلى وجهات نظر جمالية وإبداعية تثري المادة المقدمة لقارئ الكتاب.

الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «جدل التجارب.. في الفيلم الوثائقي» للكاتب محمد محمود بشتاوي، يضم سبعة أبواب تنوعت مواضيعها، وحللت بشكل عملي مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية التي مثلت بيئات إبداع متعددة في إطاراتها الزمانية والجغرافية والحضارية.

شملت الأفلام التي تناولها الكتاب بالتحليل 27 فيلماً، منها 5 أفلام لمخرجين عالميين من أمثال مايكل مور والأخوين لوميير وراشيل دريتزين وفيل بيرتسن وجيمس لونغلي وسانتياغو ألفاريس، إضافة إلى 22 فيلماً عربياً، وصولاً إلى أعمال تنتمي إلى الألفية الجديدة من دول عربية عديدة، من بينها الأردن وعُمان ولبنان ومصر والسودان.