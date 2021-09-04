ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يحتفي بأربعة أدباء مصريين

المصدر: القاهرة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ انطلقت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في جمهورية مصر العربية، وذلك صباح أول من أمس، في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، حيث جرى تكريم أربعة أدباء مصريين، هم: الروائي مصطفى نصر، والشاعر درويش الأسيوطي، والقاص سمير المنزلاوي، والروائي سعيد نوح.

ويهدف الملتقى إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يقيناً من صاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية دعم المثقفين العرب.

وشهدت العاصمة المصرية، حفلاً بهيجاً للمكرمين الأربعة بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وراشد الشحي، ممثلاً عن سفارة دولة الإمارات في مصر، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وعدد كبير من المثقفين والأدباء المصريين وعائلات المكرمين.

مبادرة تاريخية

وعبّر الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن سعادته لاحتضان المجلس مبادرة تكريمية تاريخية.

وأشار إلى أن ما يزيد من تميز الاحتفالية أنها تنعقد بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية، ترسيخاً للتعاون الثقافي المميز بين مصر ودولة الإمارات العربية، وتأتي مبادرة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي استمراراً لسلسلة من المبادرات الثقافية الواعدة التي دأبت عليها الشارقة.

من جهته، قال العويس: «تتجدّد البهجة والسعادة بتجدّد اللقاءات الأخوية، وتتعزّز أواصر المحبة، عندما تكتمل عناصرها التي يتوّجها التواصل العربي والتعاون المشترك.

وهذا ما يجسّده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في المجالات كافة، وها نحن اليوم نمثّل معاً نموذجاً لهذه المبادئ من خلال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، وهو الملتقى الذي انطلق هذا العام، والذي يهدف إلى تكريم القامات الثقافية العربية التي أثْرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجال الآداب بحقولها المتعدّدة».

رعاية كريمة

من جانبها، استهلت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، كلمتها بالقول: «في بداية هذه الاحتفالية الثقافية المهمة التي تأتي في إطار مبادرة واعدة انطلقت من الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحتضنها القاهرة اليوم، وهي مبادرة ثقافية جديدة ومتميزة تأتي استمراراً وتأكيداً لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية المثقفين وأصحاب الإسهامات والعطاءات الفكرية في الوطن العربي، وتكرّس دعائم مشروع الشارقة الثقافي الذي بدأ منذ سنوات ونتابعه في مصر بكل اعتزاز وتقدير».

وبعدها، قام رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ووزيرة الثقافة في مصر بتقديم شهادات تقدير للأدباء المكرمين.