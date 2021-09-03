دورات تدريبية للشباب في «ياس ووتروورلد» أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

لم يقتصر دور ياس ووتروورلد أبوظبي، على توفير الترفيه والمغامرات لزوارها، بل سعت من جانب آخر إلى تطوير مهارات عدد من الطلبة الشباب والذين عملوا في مواقع مختلفة ضمن المدينة المائية، من خلال برنامج التدريب المهني الصيفي الذي بدأ في 27 يونيو، وانتهى في 31 أغسطس وخلالها أكمل المتدربون حوالي 2340 ساعة تدريب مهني، حول هذه التجربة تحدث عدد من المتدربين لـ«البيان» مؤكدين على تأثيرها على شخصيتهم.

مهارات

وفّر البرنامج فرصة لاكتساب مهارات وخبرات جديدة قد تساعد في إنقاذ حياة الآخرين، مما يعود بالفائدة الكبيرة على المتدربين في مجالات الأعمال المختلفة. وذلك من خلال دورتين تضمنتا عدداً من المهارات والخبرات المهمة مثل الإسعافات الأولية، وتقنيات الإنقاذ، وإصابات العمود الفقري، والإنعاش القلبي الرئوي، وتقنيات الإنعاش والتنفس الاصطناعي للبالغين والأطفال والرضع، وفي هذا الصدد.

قال المتدرب الإماراتي محمد جمال العبد الله، الذي يبلغ من العمر 20 سنة ويطمح لدراسة الطيران: إن المشاركة في برنامج التدريب المهني قد علمه الانضباط والتفاني والصبر والقدرة على اتباع جدول العمل. وأضاف: سمح لي أيضاً باختبار بيئة عمل حقيقية، وفهم كيفية عمل مدينة الألعاب المائية بشكل مباشر.

من جانبه، أشار المتدرب أوليفر بيرنز، وهو طالب بريطاني من أصول تايلاندية يبلغ من العمر 17 سنة إلى أن الإرشاد والتوجيه هو أكثر ما يقدّره ضمن هذا التدريب. وأوضح: التقى ببعض الأشخاص الرائعين، وىستمع إلى إنجازاتهم وخبراتهم في الحياة، الأمر الذي شكل حافزاً مهماً بالنسبة له.

ثقافات

في ياس ووتروورلد أبوظبي التي تتميز ببيئة عمل متعددة الثقافات، إذ ينتمي العاملون فيها إلى أكثر من 28 جنسية مختلفة، وهذا التنوع الثقافي والتواصل الغني قد انعكس أيضاً على بيئة المتدربين والتنوع الثقافي الذي ينتمون إليه فهناك المتدربة السريلانكية ديوينيا موداليغي البالغة من العمر 16 سنة والمتدربة الفلبينية أنجليكا راغاس البالغة من العمر 19 سنة والتي تدرس في قسم الأفلام والوسائط الجديدة في جامعة نيويورك أبوظبي والتي تحدثت عن هذه التجربة إذ قالت: لقد مثل هذا البرنامج فرصة استثنائية مكنتني من اختبار بيئة عمل ممتعة وحقيقية، والتعرف على أشخاص جدد يومياً.

في حين قالت ديوينيا موداليغي: ميز هذا البرنامج بالتواصل الغني مع العديد من التجارب والخبرات التي أسهمت في إثراء مهاراتي الشخصية والعملية. كما تميز ببيئة عمل إيجابية تجاوزت توقعاتي بشكل كبير..