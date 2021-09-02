جمعية الإمارات للإبداع تختتم برامجها الصيفية

المصدر: الشارقة- وام

اختتمت جمعية الإمارات للإبداع، مساء أمس، برامجها الصيفية الإبداعية، التي امتدت لشهر كامل، وتضمنت برامج متميزة وورشاً تعليمية وتثقيفية مبتكرة، وشهدت حضوراً وإقبالاً واسعين من المهتمين والمتخصصين، بهدف تعزيز ثقافة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها من النواحي العلمية والأدبية والبيئية والثقافية، إضافة إلى المهارات الحياتية المختلفة.

ونظمت الجمعية بهذه المناسبة حفل تكريم في نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، ود.فيصل شاهين الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة، وهاجر العيسى الأمين العام للجمعية، ود.محمد بن جرش الكاتب والباحث الإماراتي، وعدد من المحاضرين والمشاركين في البرامج، بالإضافة لفريق «مبدعي الإمارات» التطوعي الذي أسهم في تنظيم البرامج وتنفيذها.

وأشاد الشيخ خالد القاسمي في كلمته خلال الحفل بجهود كل الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ البرامج، التي استفاد منها عدد كبير من مواطني الدولة وطلبتها والمقيمين على أرضها، حيث شهدت البرامج حضوراً لافتاً ومتميزاً، الأمر الذي يدلّ على مكانة الجمعية وحجم الجهود التي تقدمها ضمن إطار مسؤولياتها المجتمعية ودعمها للجهود الحكومية وشبه الحكومية والأهلية في صقل وزيادة خبرة ومهارات المبدعين، والارتقاء الدائم بها من خلال هذه البرامج الهادفة والمتميزة، والتي تحرص الجمعية على تقديمها بقوالب ونماذج إبداعية مختلفة كلياً عما هو موجود في الساحة، وقد تميزت هذا العام بالتنوع والثراء بدءاً من اختيار الموضوع والمضمون مروراً بانتقاء نخبة من المحاضرين، وصولاً للمشاركين والمستفيدين منها، متمنياً للجميع تحقيق المتعة والفائدة من برامج الجمعية ومساهماتها في خدمة المجتمع.

وكرم الشيخ خالد القاسمي في ختام الحفل يرافقه د.فيصل الحمادي المشاركين والمساهمين في تقديم وتنظيم البرامج الصيفية، والتي تضمنت (برنامج التمكين الثقافي للشباب) وبرنامج (100 فكرة عمل في نهاية الأسبوع) والمخيم الصيفي للأطفال في موسمه الثاني (قيظنا إبداع)، والذي سهم في إعداده وتنفيذه فريق مبدعي الإمارات التطوعي، كما قدمت رشا نجيب رئيس فريق مبدعي الإمارات التطوعي وسام العطاء للشيخ خالد القاسمي تثميناً لدوره وإسهاماته الكبيرة في العمل التطوعي ودعم أعمال الفريق.