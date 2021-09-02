صالات السينما في المنطقة تستقبل Malignant

المصدر: دبي - البيان

تبدأ صالات السينما في المنطقة عرض فيلم الرعب الجديد Malignant بتاريخ 9 سبتمبر القادم، وهو يُعتبَر الفيلم الأحدث من مبدع أفلام Conjuring، المخرج جيمس وان، ويشكّل عودة وان إلى جذوره عبر فيلم جديد من عالم الرعب والتشويق.

يحكي الفيلم قصّة ماديسون التي تنتابها نوبات من الرؤى المخيفة حول جرائم رهيبة، وتتفاقم محنتها بعدما تكتشف أن أحلام اليقظة هذه هي في الواقع حقائق مرعبة.

تتألّق في فيلم Malignant النجمة أنابيل واليس، إلى جانب مادي هاسون، جورج يونغ، ميكول بريانا وايت، جاكلين ماكينزي، جايك آيبل، وإنغريد بيسو.

وعمل وان على إخراج الفيلم ارتكازاً على سيناريو أكيلا كوبر، بينما قام بكتابة القصّة كل من وان وإنغريد بيسو وكوبر. وقد جرى إنتاج الفيلم بواسطة وان ومايكل كلير، مع إنتاج تنفيذي من إريك ماكلاود، جادسون سكوت، بيسو، بيتر لو، تشنغ يانغ، ماندي يو ولي هان.

أما في الكواليس، فقد انضم إلى وان عدد من أبرز الأشخاص الذين يتعامل معهم بشكل متكرّر مثل مدير التصوير دون بورغس والمحرِّر كيرك موري، ومصمِّمة الإنتاج ديسما مورفي، بالإضافة إلى مصمِّمة الأزياء ليزا نورسيا. وقام بتأليف موسيقى الفيلم جوزيف بشارة الذي ابتكر موسيقى الأفلام السبعة ضمن عالم The Conjuring من بين العديد من الأفلام الأخرى.