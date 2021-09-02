«دبي للثقافة» تكرّم موظفيها المتميزين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) حفلاً خاصاً في متحف الاتحاد بدبي لتكريم كوكبة من موظفيها المتميّزين تقديراً لجهودهم المثمرة في العديد من المبادرات والمشاريع المتنوعة التي نفذتها الهيئة، وذلك بحضور هالة بدري مدير عام الهيئة، وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة.

تحفيز

وأكد منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليّات المُسانِدة، أن تكريم الموظفين وتحفيز المتميزين يشكل نهجاً ثابتاً ضمن استراتيجية الهيئة، إدراكاً منها لأهمية تقدير كل عمل مخلص للارتقاء بالأداء وتعزيز سعادة الموظف، مشيراً إلى حرص «دبي للثقافة» على نشر ثقافة التميز بين الموظفين وتشجيعهم وغرس روح المنافسة الفاعلة فيهم، بهدف النهوض بمنظومة العمل وتطويرها إلى أفضل معايير الجودة والتميز.

وتم خلال الحفل تكريم 60 موظفاً وموظفة ممن ساهموا في تنفيذ وإنجاح عدد من المشاريع والمبادرات التي نفذتها الهيئة، من بينها التطوع ضمن حملة «كن جزءاً من إحداث التغيير»، ومنظومة وكلاء التغيير، وتحقيق نسبة مطابقة ممتازة في تأهيل المواقع الإلكترونية لتأهيل وصول أصحاب الهمم، فضلاً عن بعض المشاريع القطاعية التي نفذتها أو تشرف على تنفيذها.