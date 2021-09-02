«مركز جمعة الماجد» ينظم جلسة حوارية عن «أدب التواصل الاجتماعي»

المصدر: (دبي - البيان)

قدم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي أول من أمس جلسة حوارية افتراضية بعنوان «الكتابة الأدبية في وسائل التواصل الاجتماعي»، شارك فيها الكاتب والصحافي شاكر نوري، وياسمين العيساوي، كاتبة وصانعة محتوى، وإيمان اليوسف، الكاتبة والباحثة في الدبلوماسية الثقافية، وقد أدارت الجلسة الإعلامية شيخة المطيري.

بدأت الجلسة مع شاكر نوري الذي تساءل عن جدية النصوص التي تنشر على الإنترنت؟ ثم تحدثت ياسمين العيساوي عن التحديات الراهنة للكتابة الأدبية في الواقع الافتراضي. وختمت إيمان اليوسف، الحديث عن علاقة المؤسسة بالفرد في الكتابة والإعلام.