تواجد عربي كبير في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

المصدر: دبي - البيان

للسنة السادسة على التوالي ينطلق مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تشهد دورته الـ78 تواجداً مكثفاً لصناعة السينما العربية، بالإضافة إلى تواجد 10 من شركاء مركز السينما العربية، يتنوع التواجد العربي بين الأفلام والمشروعات المشاركة، والحلقات النقاشية، وحفلات الاستقبال، وإطلاق مجلة السينما العربية.

الشركاء الذين يشكلون مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالترتيب الأبجدي: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، جيميناي أفريقيا (مصر)، راديو وتلفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، The Imaginarium Films (الأردن).

آفاق

ويشارك في فعاليات المهرجان 4 أفلام عربية، ففي قسم آفاق، ينافس فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، وهو من إنتاج فيلم كلينك بالمشاركة مع The Imaginarium Films، ويتعاون في توزيعه MAD Solutions وLagoonie Film Production، وفي قسم آفاق إكسترا يشارك فيلم «كوستا برافا لبنان» للمخرجة مونيا عقل، كما يُعرض خارج المسابقة فيلمان، «مملكة الصمت» للمخرجة السورية ديانا الجيرودي، والفيلم القصير «لا ترتاح كثيراً» للمخرجة اليمنية شيماء التميمي.