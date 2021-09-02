سيـادة القـانون

المصدر: د. عارف الشيخ

ليس فـوقَ القانـون شيءٌ سِوى اللّـ

ــهِ فـكـُن للقـانـون أنـتَ صـَديقـا

لا لِـلـَــــونٍ ولا لِجـنـْسٍ وعــِــــــرْقٍ

مَن تـَعـدّى فـلينـتـظِــرْ تحـقِـيقـا

في الإماراتِ العـــَـــدلُ يَسكـن هـَــلاّ

مِن شـفــافِـيـّـةٍ صَنعتَ بريقــَـا؟

مِلءُ شـِــريانِنــا النــزاهَـةُ تجـــْـري

ومِن السّـِــدْر قــَـد رشفـنا رَحيقا

كــُنْ وزيـرًا وكــُن كــَـبـيـــرًا ولكـِـنْ

كـُن بـمُستـضعـفِي الأنام رَفـيـقـا

أنتَ أقـسمتَ أن تكــــُـــونَ أمِـيـنـــًـا

وسَـتـبـقى بما ائتـُمِـنتَ حَـقـيقـا

لِكـبيــْـرٍ عـنـْـــدي احـتـــرامٌ إذا مــَــا

بـِاحـتـرامٍ قــد قــادَ فِـيـنا الفـَريقا

فَـلـتــكـُـنْ أنت ضِمْـنهــُم لا عَـلـَيهــِم

لـيسَ مِـنّا من يَنـصِبُ المِنجَنيقا