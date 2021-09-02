‫«زايد القائد» ومقولات حاكم الشارقة في «حروف مشرقة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، المعرض الفني «حروف مشرقة»، للفنان التشكيلي والخطاط الإماراتي محمد مندي، وذلك في متحف الشارقة للخط.

ويحتفي المعرض الذي يستمر حتى الـ 4 من ديسمبر المقبل، بالفنان الإماراتي محمد مندي وأعماله الإبداعية التي استوحاها من البيئة الإماراتية بين الماضي والحاضر.

ووضع الفنان محمد مندي بصمته الفنية في التاريخ من خلال كتابة الجواز الإماراتي والعملة الإماراتية والعملة النقدية لعدد من الدول، ويتضمن المعرض، أدوات الفنان الخطية ومجموعة من دروسه أثناء مسيرته التعليمية في القاهرة وإسطنبول، بالإضافة إلى دبلوم الخط ولوحة (الحلية الشريفة)، وإجازة الخط في الثلث والنسخ، وإجازة في الخط الجلي ديواني والديواني.

مكانة

كما يضم المعرض لوحة فنية بعنوان «زايد القائد» باستخدام خط الديواني، وتحمل حكم ومقولات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالإضافة إلى لوحة بعنوان «الثقافة» صممت بخط الرقعة، وتضمنت مجموعة من أقوال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ورسم مندي لوحة على القماش تحت عنوان «إكليل الشارقة»، مستخدماً إلى جانب خط الديواني ألوان أكريليك، وأيضاً لوحة على القماش تحمل نقش «إن الاتحاد يعيش في قلبي».

بدوره أشاد الفنان محمد المندي بدور هيئة الشارقة للمتاحف في ترسيخ مكانة الخط العربي، لافتاً إلى أن المعرض يتيح للزوار الاطلاع على مجموعة متنوعة من اللوحات التي جسدت البيئة الإماراتية.

دعم

قالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، في حديث عن المعرض: «يحتفي هذا المعرض بواحد من أبرز الخطاطين في الدولة، ممن يتمتعون ببراعة لافتة وإبداع منقطع النظير، وفر له قاعدة جماهيرية واسعة، كما يأتي تنظيمنا لهذا المعرض الوحيد من نوعه في المنطقة بأسرها، دعماً لموهوبي ومحترفي هذا الفن».