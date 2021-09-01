«ڤوكس سينما» تتعاون مع «نجم» ميشلان أكيرا باك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ڤوكس سينما»، الذراع السينمائية لشركة «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن بدء شراكة مع الشيف الشهير أكيرا باك الحائز نجمة ميشلان. وسيقوم مالك المطاعم العالمية بموجب هذا التعاون بإعداد وابتكار قائمة أطباق خاصة بصالات «ثيتر» (THEATRE) الفاخرة في «ڤوكس سينما»، وسيبدأ هذا التعاون في الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر، وسيتيح لرواد «ڤوكس سينما» الاستمتاع بتجربة طعام لا مثيل لها.

ويمكن لزوار «ثيتر» الاستمتاع بقائمة أطباق يابانية، تتضمن مجموعة متجددة من أطباق أكيرا باك المميزة ذات البصمة الخاصة، بالإضافة إلى إبداعات فنون الطهي الحصرية التي توفّرها دور «ڤوكس سينما».

وتجمع صالات «ثيتر» في «ڤوكس سينما» بين تجربة السينما الفاخرة وتناول المأكولات الشهية، وتتيح للزوار تناول وجباتهم في صالة خاصة حصرية أو توصيلها مباشرة إلى مقاعدهم داخل الصالة.

وقال أنياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: «نحن متحمسون جداً لهذا التعاون مع الشيف أكيرا باك، والتجديد الذي سيحمله معه لتجربة مشاهدة الأفلام مع المأكولات الراقية».

ومن جانبه قال الشيف أكيرا باك: ساهمت صالات «ثيتر» في إحداث ثورة في مجال التجارب السينمائية الفاخرة، وأنا فخور للغاية بتعاوني مع «ڤوكس سينما»، لا سيما في ظل التزامنا المشترك بالابتكار.