«فنون نيويورك أبوظبي» يطلق مبادرة لدعم الفنانين المقيمين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن إطلاق مبادرة «نمو»، وهو برنامج يهدف إلى دعم المهارات المهنية لفنانين مختارين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز المشهد الفني والثقافي للدولة.

وينطلق هذا البرنامج التجريبي لمدة عام، ابتداءً من خريف 2021 وحتى صيف 2022، ويتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وافتتاح معرض إكسبو 2020، وانطلاق عروض موسم الخريف السابع لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، والذي يأتي تحت شعار «الحاضر والمستقبل».

ويسهم هذا البرنامج، بتعزيز أهداف السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، من أجل التنمية المستدامة، بدعم من وزارة الثقافة والشباب.

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وفي هذا الصدد، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: يأتي إطلاق مبادرة «نمو»، بالتزامن مع احتفالات جامعة نيويورك أبوظبي، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وانطلاق عروض الموسم السابع لمركز الفنون، الأمر الذي يجعلنا ملتزمين أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توسيع نطاق التكليف الفني والتطوير المهني.

وأضاف براغين: «يوفر لنا برنامج «نمو»، منصة تسمح لنا بلعب دور حيوي لتطوير المشهد الفني والثقافي في الدولة، وسيدعم البرنامج جهودنا الرامية إلى ربط إنجازات وأعمال مركز الفنون بالجهود التعليمية في جامعة نيويورك أبوظبي، ومع الجامعات والمدارس الابتدائية والثانوية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونأمل أن يستمر البرنامج سنوياً، ليسهم في خلق روابط فنية وأفكار إبداعية، عبر جميع فئات المجتمع، وتمكين الفنانين المقيمين في الإمارات على نقل أعمالهم إلى المسرح الدولي. ونأمل أن يعزز الفنانون، الذين تم اختيارهم للمشاركة في هذا البرنامج الافتتاحي، قدرتهم ليسهموا في تطوير مهن مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

خيارات

وقد تم اختيار مجموعة الفنانين عبر مجالات وخلفيات متعددة التخصصات، مثل الموسيقى والمسرح والرقص وفن الأداء، وسيتم تدريبهم من قبل موظفي مركز الفنون والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين سيقدمون لهم إرشادات وتوجيهات، من شأنها أن تعزز مهاراتهم في تقديم الأعمال الفنية للجماهير في الإمارات وخارجها.

وخلال برنامج «نمو»، سيتم توفير منصة للمشاركين، للتفاعل مع العروض العامة لمركز الفنون، وحضور ورش العمل الفنية. وسيتميز المشاركون بخبرتهم المهنية المتنوعة، واهتمامهم بالمساهمة في دعم المشهد الفني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم منهج البرنامج موضوعات مثل: إنشاء علامة تجارية فنية، إدارة المشاريع الفنية والميزانية، الجولات الفنية، الحقوق والملكية الفكرية، العقود والمفاوضات، الفنون والتعليم، والإنتاج الفني.

ويشتمل البرنامج على اجتماعات منتظمة مع الفوج المشارك، ومدربين متناوبين، وجلسات عمل، وعرض أعمال مستقلة لكل فنان، بناءً على ممارساته الفنية الخاصة. وقد تم تصميم برنامج «نمو»، ليركز على المهارات المهنية والعملية الفنية، بدلاً من أن يكون موجهاً فقط نحو المنتج النهائي.

ويهدف برنامج «نمو»، إلى جعل كل فنان ينمو بشكل احترافي في مجاله وتخصصه، لبناء مجتمع فني مستدام، وتمكين الفنانين من عرض أعمالهم على الجمهور في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.