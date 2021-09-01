«اتصالات لكتاب الطفل» تهدي نخبة من إصداراتها إلى مدارس الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بدعم من شركة «اتصالات»، عن إهداء عدد من المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الإصدارات الفائزة بدوراتها السابقة، بهدف إثراء محتويات مكتباتها، وتشجيع الطلاب على اكتشاف متعة القراءة.

ثراء

وشملت الكتب عناوين متنوعة تميّزت بجودة المضمون، والإخراج، ألفها ورسمها وصممها مبدعون عرب وأجانب، واستحقت الفوز بإحدى فئات الجائزة التي أسهمت منذ انطلاقتها في عام 2009، في إثراء واقع صناعة الكتب في الوطن العربي، وتكريم الأعمال المميّزة والمبتكرة التي تتناول مواضيع معاصرة ترفد الأجيال الجديدة بمعلومات ومضامين تثري مخزونهم الفكري، والمعرفي.

عادة

وأكد عبد العزيز تريم، مدير عام اتصالات المناطق الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، أن إهداء العناوين الفائزة بالجائزة إلى المكتبات المدرسية والعامة، عادة دأبت عليها القيادة الإماراتية الحكيمة في معارض الكتب والمحافل الثقافية، انطلاقاً من حرصها على بناء الإنسان. من ناحيتها، قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «هدية جائزة اتصالات لكتاب الطفل، هي احتفاء بالطلبة وبعودتهم إلى المقاعد الدراسية بعد فترة من الدراسة (عن بعد)».