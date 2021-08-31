فوغ الهندية: دبي وجهة لعشاق الموضة والأزياء

المصدر: إعداد: نهى حوا

أكدت مجلة «فوغ انديا» أن دبي فرضت نفسها وجهة لعشاق الموضة والأزياء الراقية في المنطقة، باحتوائها على باقة واسعة من أرقى العلامات التجارية الفاخرة التي تحمل تواقيع أبرز المصممين العالميين، وأشارت المجلة إلى انضمام مصمم الأزياء الهندي، سابياساتشي موخيرجي، إلى قائمة المصممين العالميين في دبي، حيث سيكون شريكاً مع «بيت داماس»، الذي افتتح في مايو 2021، جامعاً المجوهرات والأزياء والفنون والأسماء الفاخرة الناشئة في المنطقة تحت سقف واحد، وهو ما يعد بتجربة فاخرة غامرة.

آفاق جديدة

وستقف مجوهرات موخيرجي بجانب أسماء من العيار الثقيل في عالم المجوهرات من أمثال «غراف» و«سكوت وست» و«ميكيموتو»، حيث ستوفر مجوهراته بوابة للثقافة الهندية داخل بيت داماس.

وأفاد موقع المجلة أن المصمم الهندي يستعد لفتح آفاق جديدة في الشرق الأوسط لسد الفجوة بين حرف الهند اليدوية والجمهور العالمي، في موطن الإبداع والحرفية.

وقد أعرب موخيرجي لفوغ انديا عن: شعور استثنائي لمشاركته المساحة جنباً إلى جنب مع بعض العلامات التجارية العالمية التي أحبها بقوة مثل «غراف» و«ميكيموتو»، مشيراً إلى أن الرفاهية تتغلغل في كل إبداعاته، حيث يمكن لشخص ما أن يكون محباً للملابس الجميلة وجامعاً متحمساً للمجوهرات ومتذوقاً للفن العالمي، في وقت تحيي «بيت داماس» هذا النوع من اللغة الفاخرة الشاملة.

بدوره، علق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجوهرات داماس، السيد لوك بيراموند، على تعاون «بيت داماس» مع موخيرجي، قائلاً إن الإمارات تشكل موطناً لكثير من المغتربين من جنوب آسيا، وأن سابياساتشي يتمتع بقصة فريدة، سواء كفرد أو كعلامة تجارية بدأت في الهند، مما يجعلها ذات صلة كبيرة بالمنطقة، مشيراً إلى قوة هوية العلامة التجارية في تصاميمه المميزة الاثنية.

علامة مميزة

وأضاف أن «بيت داماس» يستضيف أول صالة عرض في الشرق الأوسط للعلامة التجارية، وقد قام سبياساتشي بتصميم الديكور الداخلي بنفسه، مضيفاً أنها علامة تجارية جميلة تتميز في المنطقة بتصميماتها العصرية.