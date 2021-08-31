«كانديمان» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

تصدّر فيلم الرعب الجديد «كانديمان» من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حاصداً في الأيام الأولى من عرضه 22.4 مليون دولار، أي ما يوازي ميزانية إنتاجه، بحسب «إكزيبتر ريلايشنز».

وتخطّى هذا المبلغ المجمّع خلال 3 أيام توقّعات المحللين لفيلم يقتصر حضوره على البالغين في زمن «كوفيد-19»، خصوصاً بعدما أثّر إعصار «إيدا» في الإقبال على الصالات السينمائية في الولايات الجنوبية.

وكلّف الفيلم الذي كتب نصّه جوردان بيل وأدّى بطولته يحيى عبد المتين الثاني 25 مليون دولار، بحسب «هوليوود ريبورتر».