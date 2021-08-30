7 ورش عمل من «مرشدات الشارقة» خلال أغسطس الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة جدول أنشطتها التدريبية خلال شهر أغسطس الجاري، بعد تنظيمها 7 ورش عمل تفاعلية لتمكين منتسباتها من تعلم مهارات جديدة مثل الرسوم المتحركة والفنون الرقمية والتطريز وصنع الحلويات، إضافة إلى برامج ريادة الأعمال وأساسيات بدء الأعمال التجارية. وجمعت الورش بمحاورها المتنوعة المنتسبات من فئة المرشدات والزهرات والمرشدات المتقدمات.

وضمن برامج «شارة فلسطين» نظمت المفوضية خلال 18 و21 و28 أغسطس، ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان «لنقرأ من أجل فلسطين»، قدمتها المرشدة المتقدمة بتول التميمي التي قرأت للزهرات من كتاب «أنا هنا» الذي يرصد يوميات طفل فلسطيني، واستهدفت تقديم إطلالة على تاريخ وثقافة فلسطين وحياة أطفالها.

وتحت عنوان «تخيل فلسطين» عملت الزهرات المشاركات في الورشة الثانية على تلوين وتشكيل كتيب صغير عن خريطة فلسطين ومناظرها الطبيعية، فيما استهدفت ورشة «خيوط فلسطينية» تعليم فئة المرشدات فن التطريز على الطريقة الفلسطينية.

وفي محور «الطاهية الماهرة» وعلى مدار خمسة أيام من 15 إلى 19 أغسطس، نظمت المفوضية للمرشدات المنتسبات لنادي الطبخ «برنامج فن صنع الحلويات»، تدربت خلاله المشاركات على مدى خمسة أيام على صنع الحلويات واكتساب شارات الشيف المدهشة.

ونظمت المفوضية برنامج الرياديين الصغار الذي خصصته للزهرات ضمن شارة المهارات الاجتماعية، واستهدفت البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 1 وحتى 4 أغسطس المبادئ الأساسية للمشاريع التجارية وتحدي بناء أفكار ريادة الأعمال، بهدف زيادة الفرص أمام الفتيات لتحقيق أهدافهن في المستقبل وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.

وضمن سلسلة برامج شارة الإعلام، وتحت شعار استعد للانطلاق، شاركت زهرات من المفوضية في المخيم الذي نظمته مؤسسة فن بعنوان «فنتاستيك»، خلال الفترة من 15 وحتى 19 أغسطس، واستهدف المخيم دفع المشاركات من فئة الزهرات بين سن 13 و16 سنة، إلى استثمار الإجازة المدرسية في اكتساب مهارات جديدة في مجال صناعة الرسوم المتحركة والفنون الرقمية.

وضمن برامج شارة الإعلام، نظمت المفوضية برنامج مرشدات التغيير الرقمي، خلال الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس، بهدف تدريب المرشدات المتقدمات على مهارات صناعة وتطوير محتوى هادف رقمي إيجابي وفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، يسهم في خدمة المجتمع.