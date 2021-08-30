«الناشرين الإماراتيين» تنقل الكتاب المحلي إلى فضاء أفريقيا

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين»، في الدورة الثامنة عشرة من «معرض غانا الدولي للكتاب»، الذي انطلق في 26 أغسطس الجاري، وتواصلت فعالياته على مدى أربعة أيام، في العاصمة الغانية أكرا.

ويعد «معرض غانا الدولي للكتاب»، واحداً من أبرز المعارض المتخصصة، ومن أكبر الأحداث الأدبية في أفريقيا، ومن شأن مشاركة الجمعية في هذا الحدث، مساعدة الناشرين الإماراتيين على إبرام اتفاقيات وشراكات مع ناشرين من جميع أنحاء العالم.

وعقد فريق الجمعية، برئاسة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومريم العبيدلي مدير الاتصال المؤسسي في الجمعية، سلسلة اجتماعات خلال المعرض، ركزت في مجملها على استكشاف فرص جديدة لتوسيع أعمال الجمعية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع ناشري غانا.

وزار أعضاء وفد الجمعية، سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أكرا، حيث التقى الوفد خليفة يوسف الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى غانا، واستعرض إنجازات الجمعية، في ظل النجاحات الثقافية للدولة على مستوى العالم.