عجمان تتزين بالجداريات مع قرب انطلاق «مهرجان المربعة»

المصدر: (عجمان - وام)

تزينت عجمان بعدد من الجداريات الفنية التي تعكس النشاط والإبداع الثقافي فيها مع قرب انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المربّعة للفنون الذي ينطلق في 28 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الإدارة المنظمة التابعة لدائرة التنمية السياحية بعجمان، أن المهرجان الذي يقام في منطقة الحي التراثي المحيط بمتحف عجمان - سيسلط الضوء على مجتمع الفنون الإبداعية والممارسات الفنية المعاصرة.

ويعكس شعار مهرجان المربعة «نستلھم من الماضي لنرسم المستقبل»، ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات والارتباط الوثيق بالماضي والقدرة على الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي وربط الجيل الجديد به.