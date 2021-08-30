«كُتاب الإمارات» يعلن برامجه الثقافية ربع السنوية في مقراته الأربعة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن البرامج الثقافية ربع السنوية لأنشطة الاتحاد في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة، بالمقرات الأربعة في الشارقة وأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وجاء البرنامج متنوعاً بحيث يشمل كل فروع الأدب والقضايا النقدية، التي تهم الأدباء محلياً وعربياً، كما وحد الاتحاد برامجه لتكون في برنامج واحد منعاً للتعارض والتكرار، وتنطلق أنشطة الاتحاد في 5 سبتمبر، وتستمر إلى نهاية نوفمبر، ففي المقر الرئيسي ثلاث أمسيات في شهر سبتمبر؛ حيث تناقش أسماء الزرعوني، وعبد الفتاح صبري، ومحسن سليمان، ونادية النجار تحديد مسارات العمل في الأندية الأدبية وسبل العودة إليها برؤية جديدة، وفي أكتوبر ستُعقد أمسيتان، الأولى جلسة متخصصة تجمع مبدعين ومثقفين إماراتيين، بالتزامن مع استضافة دبي لـ«إكسبو 2020»، وذلك بالتنسيق مع فرع الاتحاد في إمارة دبي، والثانية أمسية للشاعر الإماراتي علي المازمي.

أما فرع أبوظبي فتنطلق أمسياته في الخامس عشر من شهر سبتمبر، حيث يستضيف الشاعر أحمد العسم، والشاعرة أمل السهلاوي، ثم يستضيف الكاتب والمخرج صالح كرامة العامري في أمسية تحمل عنوان «الفن الإماراتي».

أما فرع دبي فسيقدم أمسية للروائيتين صالحة عبيد، وريم الكمالي يقدمهما إبراهيم الهاشمي، ثم أمسية عن دور المبدع في معرض «إكسبو دبي 2020» يشارك فيها دبي بالهول، ومحمد الحبسي وتقدمهما إيمان اليوسف.ويبدأ فرع رأس الخيمة نشاطه في السابع من سبتمبر، حيث يحاور حمد بن صراي الدكتور عبد الله الطابور حول القيادة الملهمة لاستمرارية العطاء تحت عنوان «القيادة والبصيرة.. سلطان بن صقر القاسمي»، ثم أمسية عن أسرار وعجائب الصوتيات وهندسة الكلمات يقدمها محمد الحبسي.

رؤى مستقبلية

من جانبه، هنأ سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أعضاء الاتحاد العاملين والمنتسبين والجمهور والأدباء والمثقفين بانطلاق الموسم الثقافي للاتحاد، مؤكداً سعي المجلس إلى طرح رؤى مستقبلية عبر خطط قصيرة المدى منبثقة من خطط بعيدة، تشمل السنوات الثلاث المقبلة.