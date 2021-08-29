دبي تفتح باب الحصول على الفيزا الثقافية أمام مبدعي منطقة القوز

المصدر: البيان

بتوجيهات من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أعلنت الهيئة عن إتاحة المجال أمام الحرفيين وأصحاب المواهب والصناع في منطقة القوز للتقديم على الفيزا الثقافية طويلة الأمد التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العام 2019، بهدف تمكينهم وتشجيعهم على الاستقرار، وإتاحة الفرصة أمامهم للازدهار والانخراط في العملية التنموية في المنطقة. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم المواهب المبدعة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، والحفاظ عليها، فضلاً عن اجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم، للدراسة والعيش والعمل في دبي؛ متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة والطموحة في العالم.

وتُعتبر مبادرة الفيزا الثقافية من المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الساعية إلى تعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي، وخلق مجتمع مستدام يجذب ويحتضن أهم الطاقات والمواهب الإبداعية العربية والعالمية، وذلك من خلال استقطاب الأدباء والفنانين والمبدعين والاحتفاظ بهم وتمكينهم، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كحاضنة للإبداع والمبدعين، ووجهة أولى للمواهب الثقافية، وذلك وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتعدُّ هذه الخطوة إحدى مخرجات عمل لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية التي تترأسها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، والتي تشرف على تنفيذ مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية وتعمل على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية في دعم المجتمع الإبداعي والصناعات الإبداعية في الإمارة، وتوفير بيئة رائدة ومنظومة شاملة تلبي متطلبات تطوير القطاع الإبداعي فيها. وتضم اللجنة نائب رئيس اللجنة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وهالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول "وصل للعقارات".

وتعمل دبي للثقافة مع شركائها الاستراتيجيين على توفير بيئة متكاملة للمبدعين في منطقة القوز الإبداعية، حيث ستمنحهم المنظومة اللازمة التي ستمكنهم من إطلاق العنان لطاقاتهم وأعمالهم الإبداعية، ما سيكون له أثر على مكانة المشهد الثقافي في الإمارة.

وعليه، ستوفر المنطقة منظومة إبداعية متكاملة، لتلبية جميع متطلبات تطوير القطاع الإبداعي في الإمارة ليكون منافساً عالمياً، مراعيةً احتياجات المبدعين ورواد الأعمال الثقافية والإبداعية الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، بما يعزز قيمة هذه المنطقة كمركز إقليمي وعالمي لاحتضان المصممين والمبدعين، للعمل والعيش والترفيه. وتسعى من خلال منطقة القوز الإبداعية إلى توفير بيئة حاضنة تكون مصدر إلهام وتشجيع لجميع المبدعين المحليين والعالميين كي ينضموا إلى أفق دبي الإبداعي.

وستقدم منطقة القوز الإبداعية العديد من المزايا، أبرزها مساحات متعددة الأغراض تشمل استوديوهات للمبدعين للعمل والعيش والإبداع بأسعار معقولة، مساحات عمل إبداعية من شأنها أن توفر بيئة مستقلة داعمة للمبدعين وتتيح لهم مساحات وتجارب تجمع الإبداع والأفكار المبتكرة والأهداف المشتركة، منصة موحدة متكاملة لخدمة المبدعين، مسارات التنقل المرن؛ لضمان تسهيل عمليات التنقل في المنطقة عبر عدة خيارات للنقل والبنية التحتية والمرافق، وتشمل: الدراجات والسكوتر والحافلات والمسارات، أرصفة المشاة، إضاءة الشوارع، مراكز النقل، إضافة إلى مرافق متنوعة، كمساحات التجزئة للمطاعم والمتاجر والمعارض الخارجية.

وتدعو هيئة الثقافة والفنون في دبي جميع الفئات المستهدفة في منطقة القوز إلى المبادرة في تقديم طلباتهم بهدف الحصول على الإقامة الذهبية، وذلك عن طريق إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني Culturalvisa@dubaiculture.ae، متضمنة المؤهلات الأكاديمية، والمساهمات المجتمعية، ونوع العمل الوظيفي، إلى جانب الوثائق التالية: صورة عن جواز السفر مرفقاً بصفحة الإقامة، صورة عن الهوية الإماراتية، السيرة الذاتية الثقافية للمرشح، أرقام التواصل، وعنوان ومكان السكن، والمهنة ومكان العمل.