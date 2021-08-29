جمعية الإمارات للتصوير الضوئي تختتم معسكر المواهب للأطفال

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الأسبوع الماضي أنشطة معسكر المواهب للأطفال الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي تحت شعار «تعلم وامرح»، خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021.

وصرح سعيد بن عبد الله جمعوه رئيس جمعية الإمارات للتصوير الضوئي بأنه سعياً لتحقيق أحد أهداف الجمعية في تعزيز الفنون في المجتمع والمساهمة في الفعاليات المجتمعية التي تحقق ذلك، تم إطلاق معسكر المواهب للأطفال بالتعاون مع شركة البراق للاستشارات والتطوير التي قامت بتنظيم المعسكر بهدف تقديم ورش تعليمية ممتعة لصقل موهبة الطفل وتنمية قدراته الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي لديه في ظل أزمة كورونا وتحدياتها، حيث شملت الورش تنوعاً جمع بين التعليم والمرح لضمان سهولة التواصل مع الطفل وتوفير أجواء تعليمية تفاعلية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وشمل المعسكر مجموعة من الورش التعليمية الهادفة والمتنوعة، مثل تعلم أساسيات التصوير، تعزيز الفنون والخيال من خلال الابتكار في الحرف الفنية، والتفكير خارج الصندوق في ورشة الرسم، وتطوير المهارات الاجتماعية وبالإضافة إلى ورشة المسابقات والتعلم باستخدام الألعاب التفاعلية، وورشة القرآن الكريم.

وأضاف: تعتبر إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في تمكين ودعم الأطفال واليافعين وتوفير بيئة صديقة لاستثمار مهاراتهم وقدراتهم منذ الصغر تمهيداً لصنع قادة المستقبل.