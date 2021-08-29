مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بـ«يوم المرأة الإماراتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

يحتفي مركز جامع الشيخ زايد الكبير بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة.

وقد دأب المركز الاحتفال بهذه المناسبة المهمة التي تصادف يوم 28 أغسطس، تكريماً لجهود المرأة ودورها في مختلف أنشطة ومبادرات المركز، حيث أثبتت ريادتها وقدرتها على تحمل المسؤولية، وشكلت جهودها عنصراً فعالاً ورئيساً في دعم أهداف المركز واستراتيجيته الرّامية إلى مواصلة دوره الدّيني والثقافي والحضاري، من خلال انتهاج رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الانفتاح الفكري والتعايش واحترام الآخر، ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات، وإيصال رسالتها الرامية لتعزيز التسامح والتعايش ومد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين مختلف ثقافات العالم.

وقالت أمل بامطرف، مدير إدارة التواصل الحضاري في مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «إن المركز أولى اهتماماً كبيراً بالمرأة، انطلاقاً من إيمانه بقدرتها على العمل والعطاء، فهي تمثل نموذجاً للتميز وتحمل المسؤولية لمواصلة تحقيق رسالة وتطلعات المركز في مختلف المجالات والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ونحن في مركز جامع الشيخ زايد الكبير نعد هذه المناسبة فرصة لتأكيد التزامنا بدعم ابنة الإمارات، وإبراز دورها في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة للدولة».