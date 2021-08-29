البورتفوليو.. الباقة الكاملة للقصة البصرية - 1

لا تكتمل متعة جمهور المصورين في أنحاء العالم مع نهاية كل موسم، دون الاطلاع والاستمتاع بالأعمال الفائزة بالمحور الأغنى والأقوى في بلاغته البصرية، محور «ملف مصور». وقد كان في الدورة العاشرة بالفعل كما الدورات السابقة، نجماً بين المحاور وعلى صفحات التغطيات الإعلامية وصفحات نقاشات مجتمعات المصورين ومنتديات النُقّاد والمتابعين والمهتمين.

في النسخة العاشرة من الجائزة انحازت نجومية «البورتفوليو» للإبداع الفرنسيّ من خلال المصور «فلوريان ليدو» بملفه الفائز بالمركز الأول «المناطق القطبية من الأعلى» والذي وصفه بالتالي: يواجه كل من القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية مجموعة من التغييرات السريعة. من الواضح أن هذه المناطق هي مكانٌ صعبٌ للعيش، لكن قلة من الحيوانات تعتبره موطناً تُعاني فيه للتكيّف لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة والرياح الشديدة خلال فصول الشتاء القاسية. سلسلة الصور تكشف وتحتفل من منظورٍ جويّ مميّز بجمال المناظر الطبيعية المتجمّدة المذهلة والحياة البرية على حافة الجليد.. القوي رغم هشاشته.

الملف الحائز على المركز الثاني كان من إسبانيا، من خلال المصورة «كاتالينا جوميز لوبيز» بملفٍ مميّز تحت عنوان «الترحال»، حيث وصفت الملف بالتالي: يجب أن يكون رعاة الماشية في حركةٍ دائمة. إنه طقسٌ مستمر عمره ألف عام، نوع من الرعاة أو البدو الرُحَّل، في حركةٍ موسميةٍ للماشية بين المراعي الصيفية والشتوية الثابتة. يريد مشروعي أن يُسلّط الضوء على رعاة الماشية المتنقّلة في مقاطعة «جيان» في إسبانيا، وهي واحدةٌ من آخر معاقل شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث لا يزال الرعي موجوداً، ولكن مع بعض الإحساس أن أسلوب الحياة هذا ينكمش.

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