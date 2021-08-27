«ناشئة الشارقة» تصقل مهارات منتسبيها في الإلقاء

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجاً بعنوان «تحدث لتبهر نفسك والآخرين»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قدرات منتسبيها على التحدث، وإكسابهم المهارات العملية للإلقاء.

أقيم البرنامج، الذي قدمته عبير المطروشي، مدربة اكتشاف الذات والمواهب، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف صقل الشخصية المتوازنة للمنتسبين في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، إضافة إلى تعزيز ثقتهم في أنفسهم، وتمكينهم من أدوات التأثير الإيجابي في الآخرين دون خوف أو ارتباك ومشاركتهم الأفكار والآراء بجرأة و ذكاء.

واشتمل البرنامج على العديد من المحاور المهمة، منها: الخوف وعلاماته وطرق التغلب على الخوف غير الطبيعي أثناء التحدث وفق أسس علمية مدروسة، إضافة إلى كيف تتهيأ نفسياً لتؤثر في نفسك أولاً، ومراحل اهتزاز الثقة في النفس ومهارات التغلب عليها، إلى جانب أهم الأدوات التي تساعد الفرد في التحدث من دون خوف وارتباك، وماهية الإلقاء.

ولفتت المطروشي إلى أهمية الإدراك واستخدام العقل الواعي في التغلب على الأفكار السلبية، وأهمية تقبل الذات وتقديرها، وتحديد الجمهور وتحليله والإعداد الجيد للمحتوى، والتدريب الجيد على الإلقاء، والتحرك بثقة أثناء التحدث والتلوين الصوتي، للتعبير عن المحتوى، والابتعاد عن المقارنات وتخيل النجاح.