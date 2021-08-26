جائزة الشيخ زايد للكتاب تستقبل 1000 مرشح من حول العالم

المصدر: (أبوظبي - د.ب.أ)

استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 1000 ترشيح من حول العالم في مختلف فروعها منذ فتح باب الترشح في يونيو الماضي للدورة الـ16.

وجاءت الأعمال المقدمة حتى الآن بالعربية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، وشهدت ارتفاعاً، نسبة إلى الدورات السابقة، في الأعمال المرشحة باللغة الروسية.

وكشفت لجنة القراءة والفرز في الجائزة عن هذا الرقم بعد اجتماعها الافتراضي الأول للدورة الـ16 الذي استهلته بمراجعة وتقييم الترشيحات المقدمة.

وستواصل اللجنة مراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية حتى نهاية فترة الترشح في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك لتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدّمة واختيار الكتب الجديرة بالوصول إلى القوائم الطويلة التي ستعلن في نوفمبر المقبل، على أن تبدأ في فبراير المقبل دراسة تقارير المحكمين، ومن ثم الإعلان عن القوائم القصيرة في مارس المقبل.

وترأس اجتماع اللجنة د. علي بن تميم، أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.