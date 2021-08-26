مشاركة واسعة في «بيوتي وورلد الشرق الأوسط 25»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف بيوتي وورلد الشرق الأوسط، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل، في دورته الـ 25 أبرز شركات التجميل العالمية من أكثر من 50 دولة، بما فيها 15 جناحاً وطنياً، والتي تسعى لتعزيز حضورها في السوق المهمة والمزدهرة بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على السفر عالمياً.

وتستمرّ فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط من 5 وحتى 7 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث من المتوقع أن يستقطب اهتماماً كبيراً باعتباره أول فعالية عالمية رئيسية ومتخصصة بمنتجات التجميل تُقام بالصيغة المباشرة في عام 2021.

وستتيح الفعالية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام، لمجموعة متنوعة من الجهات العارضة تقديم منتجات وحلول جديدة وإعادة التواصل مع الشركاء واستكشاف فرص جديدة في هذه السوق الإقليمية المهمة، حيث من المتوقع أن يحقق قطاع مستحضرات التجميل الفاخرة معدل نمو بنسبة 20 % في الإمارات وحدها حسب أحدث تقارير جولدشتاين ماركت إنتلجنس.

مشاركات

وستشهد هذه الدورة لأول مرة مشاركة جهات عارضة من أذربيجان وغانا وهنغاريا والفلبين وصربيا وسوريا، مما يعزز مكانة المعرض كمنصة استراتيجية لقطاع التجميل العالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إلين أوكونل، مديرة معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط: «يستقطب سوق الإمارات اهتماماً دولياً واسعاً، حيث يشكّل معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط حلقة وصل بين المصنّعين والعملاء المحتملين والعلامات التجارية. وستوفر الفعالية المنصة الأمثل للقاء أبرز شركات القطاع العالمية والإقليمية بشكل مباشر لأول مرة بعد الأزمة، مما يتيح تعزيز التواصل والحوار وعقد الشراكات الناجحة».