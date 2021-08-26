أحمد بن ركاض العامري: «إذا مهتم بشي» أفق جديد في العمل الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن حملة «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب» -الحملة الثقافية الأكبر في المنطقة والعالم التي أطلقتها الهيئة- تشكل علامة مفصلية في تاريخ الجهود الثقافية التي تقودها الهيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتسجل تاريخاً جديداً لرؤية الشارقة الثقافية وخطابها الحضاري مع العالم، الرامي إلى دعم وصول الأفراد في المجتمعات إلى الكتب.

وأضاف أنها واحدة من أكبر الحملات الثقافية غير الربحية في المنطقة وعلى مستوى العالم، ورسالتها ذات مضمون لا يمكن الانتهاء منه أو إتمامه خلال أشهر قليلة أو سنوات، وإنما هي رسالة عابرة للأجيال وعابرة للثقافات، وهي رسالة للإنسانية جمعاء يمكن بالاستناد إليها تحقيق نقلات معرفية وإبداعية مفصلية في تاريخ المعرفة الإنسانية كاملاً.

وقال أحمد بن ركاض العامري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الحملة لا تدعو إلى القراءة وحسب، وإنما تدعو في سياق آخر إلى نقلة كبيرة في كل المهارات والمعارف والإبداعات، فالقراءة تعني توسيع المعارف وتطوير المهارات وتجاوز التحديات واستحداث الحلول.