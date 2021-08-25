«الفنون الإسلامية 24» ينطلق في الشارقة ديسمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة خلال ديسمبر القادم النسخة الـ 24 من مهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار «تدرجات» برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترجمةً لرؤية سموه في أهمية الفنون كجانب إبداعي ولغة حضارية عالمية بمشاركة واسعة من الفنانين الإماراتيين، فيما تأتي بقية المشاركات من مختلف دول العالم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

ووجهت اللجنة المنظمة للمهرجان خلال اجتماعها أمس، بمقر الدائرة بحضور محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة الدعوات إلى الفنانين المشاركين في النسخة المقبلة بعدما تناسقت أعمالهم الفنية مع موضوع المهرجان «تدرجات»، وصولاً إلى صياغة منجز بصري يمتلك من الرؤى الشكلية والتشكيلية ما يتواءم مع هذا الشعار.. في حين جرى تحديد الأماكن المستضيفة للأعمال الفنية والمعارض الموازية بدءاً من الشارقة، وصولاً لمدينة خورفكان.