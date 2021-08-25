«الشارقة للكتاب» تنقل رسالة «إذا مهتم بشي» إلى السعودية

المصدر: الشارقة - البيان

«إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، عبارة أطلقتها «هيئة الشارقة للكتاب» في المراكز التجارية بالمملكة العربية السعودية، لتنقل رسالة الشارقة إلى العالم، في واحدة من أكبر الحملات الثقافية في المنطقة والعالم، وتعيد أنظار العالم إلى حقيقة أن عالم القراءة واسع ولا نهاية له، ويوجد كتاب يناسب كل إنسان مهما كان اهتمامه صغيراً أو كبيراً، استثنائياً أو مألوفاً، وبمجرد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، سيتطلع لقراءة آخر لإثارة اهتمامه مرة تلو مرة.

ولأن الحملة تؤمن بأنه يوجد كتاب لكل شخص وحول أي شيء، فتحت الباب أمام كل الأفراد في العالم للحصول على خصومات تصل إلى 50 % على الكتب في كبرى متاجر ومنصات البيع الإلكترونية، ووضعت الحملة رمز (QR Code) على كافة لوحاتها الإعلانيّة في مختلف المدن العربية والأجنبية.