«الفجيرة للثقافة والإعلام» تشكل لجنة تحكيم «آفاق للقراءة»

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تشكيل لجنة تحكيم مسابقة آفاق للقراءة، التي تنظمها دار راشد للنشر، بتوجيه من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، لترسيخ قواعد التقليد القرائي والنهوض بالبنية المعرفية والثقافية لدى القراء.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور محمد عبدالله رئيساً، وفيصل جواد عضواً، وشيخة المسماري عضواً. يذكر أن المشاركين للتنافس على جوائز المسابقة قد تسلموا الكتب المخصصة من قبل لجنة المسابقة، استعداداً للجولة الأولى من الاختبار التي ستبدأ في 15 سبتمبر المقبل.