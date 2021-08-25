«ماستر بيس» لوحات تاريخية في معرض ينطلق غداً بدبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

كشفت «ماستر بيس للفنون الجميلة»، المتخصصة في المجال في المملكة المتحدة، عن استضافة معرض حصري للتصوير الفوتوغرافي للمصور الصحافي البريطاني الراحل جورج رودجر، غداً الخميس، وسط مركز وافي للتسوق في دبي، حيث يضم المعرض مجموعةً من الصور الواقعية من تاريخ الشرق الأوسط تعود إلى حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

سرد القصص

ووصف المصور جورج رودجر، الذي رحل عن عالمنا في 24 يوليو 1995، نفسه بالحالم الذي غالباً ما تأخذه مغامراته إلى بيئات نائية وقاسية، بما فيها الصحارى والغابات ومناطق الحروب والعديد من الأماكن المجهولة في مختلف أنحاء العالم. ويوثّق جورج الأحداث التاريخية من خلال صوره التي غالباً ما يتلاعب بتكوينها أو إضاءتها دون المساس بمحتواها، ليترك لعناصر الصورة سرد القصة للمشاهدين.

وتصف أعمال رودجر، التي صوّرها في الشرق الأوسط، مشاهد متنوعة من تاريخ المنطقة، مثل الحياة البدوية لمقاتلين يركبون الجِمال، وجندي يحمل صقراً مروّضاً لصيد الطيور، وأشعة الشمس المتدفقة عبر الأسواق القديمة في بغداد، وأهرامات الجيزة الشهيرة، بالإضافة إلى العديد من أفراد العائلات الملكية مثل الأمير عبد الله بن الحسين الذي أصبح فيما بعد ملكاً للأردن.

ويُعتبر المعرض في «ماستر بيس للفنون الجميلة» في دبي تكريماً تاريخياً لثقافة المنطقة وأنماط الحياة فيها، ولا شك أنه سيلفت انتباه المؤرخين والمصورين وعشاق الثقافة الذين يسعون لاستكشاف الماضي.

18 حملة حربية

وثّق جورج رودجر، الصحفي الحربي الشهير في عصره، الذي سافر إلى مختلف بقاع العالم، واقع الحياة في العديد من الدول المنكوبة بالحروب، بما فيها إيران وبورما وشمال أفريقيا وإيطاليا وغيرها. وبدأ رودجر حياته المهنية كمصور في شبكة بي بي سي قبل أن يعمل مع مجلة لايف الأمريكية الشهيرة، حيث سافر إلى 62 دولة ليغطي أكثر من 18 حملةً حربية على مدار سبع سنوات.