صور الأرشيف الوطني سرد بصري لتاريخ وقادة الإمارات

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

وراء كل أرشيف أو صورة أو فيديو في الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، قصة تمثل تفصيلاً من تفاصيل أحداث الوطن، أو هناك سيرة تعود لقائد من قادة الإمارات، أثناء حدث معين، داخل أو خارج الإمارات.

ومن خلال قسم خاص، هو قسم الأرشيف الرئاسي، هناك حرص مستمر على جمع وتوثيق مسيرة القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وتتميز هذه الصور أو الفيديوهات، بأنها نادرة، ومن هذا المنطلق، تحفظ وفق أفضل وأحدث المعايير.

صور تاريخية

من خلال مشاريع الأرشيف الوطني المستمرة، عمل الأرشيف الرئاسي على التعرف إلى نوع الوثيقة ومشاهدتها، وترميمها، وإجراء مسح ضوئي، ورقمنتها، وفي النهاية القيام بعملية الفهرسة. وذلك انطلاقاً من رؤية الأرشيف الوطني، التي تتلخص في الريادة في تقديم خدمات أرشيفية ووثائقية وبحثية متميزة. بهدف الحفاظ على مجموعات الصور النادرة، التي تتناول نهضة دولة الإمارات، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والزيارات الرسمية، والوجود الإماراتي في المحافل السياسية والدولية.

إلى جانب هذا، يوجد العديد من الفيديوهات، والتي يعد أقدمها فيلم يعود إنتاجه إلى عام 1962، ويستعرض الفيلم إمارة أبوظبي في ذلك التاريخ، مبيناً الأسلوب العمراني في ذلك الوقت، والمعالم الجغرافية للإمارة، وغير ذلك من ملامح تميزت بها في تلك الفترة، وبهذا، أصبح الفيلم شاهداً على التطور الحادث في الإمارات، منذ قيام الاتحاد ولغاية الآن، حيث تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي على تأسيسها.

توثيق

يعود مصدر أفلام الأرشيف الرئاسي للمصور محمد الخالدي، المصور الخاص للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجع الآن حقوق ملكية هذه الأفلام إلى الأرشيف الوطني.