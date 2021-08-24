10 لوحات جديدة في «إبداع» الإماراتي عبدالرحيم سالم

المصدر: دبي - البيان

يعرض الفنان التشكيلي الإماراتي عبدالرحيم سالم الحائز عدة جوائز، تشكيلته الجديدة من الأعمال الفنية في شهر أغسطس الجاري في فندق وأجنحة تايم أوك دبي.

تتضمن سلسلة الأعمال الفنية الجديدة التي تحمل اسم «إبداع» عشر لوحات تتراوح أسعارها من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وتصور فيها رؤية سالم الفريدة لعناصر الأرض وأنوار الإيمان وظلال الأمل وانعكاساته على الوجود من خلال اتحاده التجريدي بين الألوان والأشكال، إذ يصور سالم ببلاغة أفكاره الحميمة عن الإبداع والحياة والنمو والتغيير.

بدأ سالم، أحد رواد المشهد الفني بدولة الإمارات والمؤسس المشارك لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالرسم في سن الرابعة عشرة قبل أن يدرس الفنون الجميلة في جامعة القاهرة.