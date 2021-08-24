قصر الوطن معلم زاخر بالملامح الفنية والإبداعية

المصدر: أبوظبي - البيان

يعتبر قصر الوطن أحد أبرز المعالم الثقافية والحضارية الفريدة في العاصمة أبوظبي، وينظم القصر جولات استكشافية مميزة، تتيح للزوار التعرف على ما يزخر به من روائع وقطع فنية وبصرية فريدة بأشكال وأحجام مختلفة، بداية من المنحوتات وصولاً إلى الأعمال التشكيلية الفنية، التي تجسد دقة وجمال الفنون العربية والإسلامية. وتبرز روعة الحرفية والفنون العربية التقليدية في القاعة الكبرى، التي تعج بتصاميم وتركيبات فنية لافتة، وألواح رخامية عاكسة تم تثبيتها بدقة متناهية.

وفي الجناح الشرقي لقصر الوطن، يكتشف الزوار العمل الفني الفريد بعنوان «طاقة الكلمات» للفنان مطر بن لاحج، الذي يجسد إحدى المقولات المأثورة للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.