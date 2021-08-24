مهرجان أضواء رائع ينير ليالي «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، عن مهرجان الأضواء الاستثنائي «كاليدوسكوب»، الذي سيقام مساءً في الهواء الطلق، طوال الأشهر الستة للحدث الدولي، ليبث الحيوية في جميع أنحاء مواقعه، بدءاً من المباني والهياكل الرائعة التي صممها مشاهير عالم العمارة، مثل آصف خان وفوستر وشركاه وغريمشو وهوبكنز أركيتكتس، وصولاً إلى المساحات العامة بحدائقها الساحرة.

وعلى مدار 182 ليلة من الإبهار البصري والإلهام العاطفي، سيُبرز «كاليدوسكوب» جمال التصوير الفوتوغرافي، والضوء والفنون المرئية.

وسيرتبط المهرجان بمبادرات إكسبو 2020 المؤثرة، وعروضه الترفيهية العالمية، بما فيها من احتفالات كبرى، مثل ديوالي وعيد الميلاد، ليروي قصصاً ملهمة بأساليب غامرة.

وتقدم جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الكثير من صور المهرجان المختارة من أرشيف الجائزة، التي أُطلقت في عام 2011. وجاء اختيار الصور خصيصاً، لتكون مرتبطة بالموضوعات الفرعية لإكسبو، الفرص والتنقل والاستدامة.

فعاليات

وقال غرانت ريد، نائب رئيس الأنشطة الترفيهية والفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»: «رغم التحديات التي لا سابق لها في الأشهر الثمانية عشرة الماضية، فإن لدينا قناعة راسخة بأن التعاون يستطيع إلهام مستقبل أفضل - وهو ما نأمل أن نسلط الضوء عليه في مهرجاننا للأضواء.

فالمشكال أداة رمزية، بمجرد هزها تُظهر شكلاً يختلف عن سابقه، لكن يضاهيه جمالاً، والنور يملك القدرة على التغلب على الظلام. عبر «كاليدوسكوب» ستبرز موضوعاتنا الفرعية - الفرص والتنقل والاستدامة - بشكل حيوي، لتذكرنا بأهميتها الآن أكثر من أي وقت مضى».

إلى جانب استعراض موضوعات إكسبو الفرعية، وبرامجه الديناميكية، وقوة الاتصال البشري، سيقدم مهرجان الأضواء أيضاً، تجربة ذاتية التوجيه للزوار، في ضوء تدابير التباعد الاجتماعي.