«حروف عربية» تحتفي بالخطاط عثمان وقيع الله في عددها الجديد

المصدر: (دبي - البيان )

عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي صدر العدد الجديد (52) من مجلة «حروف عربية»، حيث كتب رئيس التحرير علي عبيد الهاملي في افتتاحية العدد عن كيف انتشرت اللغة العربية، والحرف العربي بين أقوام لم تعرف أقدامها أرضاً عربية منذ الولادة حتى الموت، وأضاف: قبل ما يقرب من 500 عام أنشأ الشيخ اليمني عبدالله النقشبندي الملقب «أمير العرب» مدرسة بمدينة بخاري بأوزبكستان أطلق عليها «مير عرب». ظلت هذه المدرسة لقرون عدة مركزاً حيوياً مهماً لنشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية في وسط آسيا.

يرأس تحرير المجلة علي عبيد الهاملي ونائب رئيس التحرير الخطاط الإماراتي خالد الجلاف ومدير التحرير ناصر عراق، والمدير الفني محمد فراس عبو، وهيئة التحرير تاج السر حسن، وشيخة المطيري، والدكتور إياد إبراهيم. ضم العدد ملفاً متنوعاً عن الخطاط السوداني الرائد عثمان وقيع الله، شارك فيه كل من الدكتور محمد عبدالرحمن حسن، والدكتور سعد الدين عبدالحميد ومدني جاهوري وتاج السر حسن والدكتور يوسف عايدابي والدكتور منصور خالد والدكتور حسين جمعان والدكتور سعد الدين عبدالحميد والدكتور محمد عبدالرحمن أبوسبيب ومحمد حسين الفكي وشربل داغر وإدريس البنا وغيرهم.