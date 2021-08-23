الأرشيف الوطني يعرّف المعلمين الجدد بتاريخ الإمارات وتراثها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم الأرشيف الوطني ورشة تدريبية افتراضية بهدف رفع درجة وعي المعلمين الجدد في كل من مدارس الإمارات الوطنية والمدرسة الإسبانية - بتاريخ وثقافة مجتمع الإمارات العريق وتراثه وعاداته التي تسهم بترسيخ الهوية الوطنية، وتعزز الولاء والانتماء لدى أجيال الطلبة، وذلك ما يقرّب المسافة بين الطلبة وذويهم ومعلميهم.

وقد اهتمت الورشة التي نظمها الأرشيف الوطني عبر تقنيات التواصل التفاعلية، بتعريف المعلمين وموظفي الجهاز الإداري الجدد، بالقيم الوطنية المستمدة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومن تراثها، وبتعزيز خبراتهم بمآثر المجتمع الإماراتي التي يتوجب غرسها في نفوس الطلبة.

حفلت الورشة التي جاءت تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية، وبناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين الأرشيف الوطني ومدارس الإمارات الوطنية - بفعاليات تُعنى بمئوية الإمارات، وتبرز قوة دولة الاتحاد.