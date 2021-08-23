«صيفنا ثقافة وإبداع» يبلغ أسبوعه الأخير

المصدر: دبي - البيان

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي، إثراء المشهد الثقافي في الإمارة، عبر مخيّمها الصيفي «صيفنا ثقافة وإبداع» بنسخته الشاملة لهذا العام. وقد حطّ المخيّم رحاله في الأسبوع الرابع والختامي، حاملاً في جعبته باقة من البرامج والفعاليات المتنوعة، بدءاً من 22 أغسطس حتى 28 أغسطس الجاري، ليستكمل بذلك سلسلته المتكاملة التي انطلقت في الأول من أغسطس، وأذكت مخيلة الصغار والكبار على حدّ سواء، وخاضت بهم مغامرات شيّقة على امتداد فضاء الفنون والثقافة والآداب والتكنولوجيا الحديثة.

وسيتيح الأسبوع الرابع للمخيّم تجربة تعليمية زاخرة بالتشويق، من تكنولوجيا وتصميم ألعاب رقمية وعلوم الفضاء، مروراً بمسرح العرائس وصناعة المحتوى والأفلام، وتحضير الأطباق الصحية، والرسم بالخيوط، وغيرها من الأنشطة الهادفة.

ففي مكتبة حتّا، سيتعرّف الأطفال من 6 حتى 12 عاماً على الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها ضد فيروس كورونا، وذلك في أجواء مليئة بالمتعة والفرح، عبر مسرح العرائس تحت عنوان «يداً بيد نقضي على الفيروس»، إلى جانب سلسلة من الورش التفاعلية تشمل «أوراقي المسليّة»، و«صيفي ممتع»، و«المستثمر الصغير»، و«طبقي الصحّي»، وستقدّم الورش للأطفال إمكانية الاستمتاع بتشكيل الدمى وتزيينها، وكيفية الاستمتاع بإجازة الصيف، إلى جانب مسابقات تفاعلية، وأهمية التفريق بين الحاجات والرغبات وترتيب الأولويات، وأهمية الغذاء الصحي.

ويتيح هذا الأسبوع للأطفال من 8 حتى 12 عاماً المشاركة في دورة «مارس أكاديمي» التي تعقد باللغة الإنجليزية، وتركّز على بناء وتعزيز مهارات التفكير المنطقي لدى الطفل، استعداداً لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك في كل من مكتبات أم سقيم، المنخول، والصفا.