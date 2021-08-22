«دبي تقدم» نجاح متواصل لفيلم زاك آفرون وجيسيكا آلبا على «تيك توك»

المصدر: دبي - نهى حوا

لا يزال مقطع الفيديو على تطبيق «تيك توك»، والذي شارك فيه النجمان السينمائيان، زاك آفرون وجيسيكا آلبا، أثناء الحملة التسويقية العالمية لـ «دبي للسياحة» بعنوان «دبي تقدم»، يحقق نجاحاً متواصلاً..

ضمن جهودها للاحتفاء بالإمارة كوجهة سياحية مفضلة ومنارة متنوعة ترضي كل أذواق الزوار، إذ لم يمض يومان فقط على نشر المقطع على المنصة الاجتماعية، حتى تمكن من الاستحواذ على أكثر من 21.6 مليون مشاهدة و2.7 مليون علامة إعجاب.

تناسق

وقد توافد ألوف المعجبين على قسم التعليقات للإدلاء برأيهم في كل خطوة خطاها النجمان في هذا الفيديو الذي وصف بالمسلي، حيث ساهمت ملابسهما المتطابقة التي تستوحي من رحلات السفاري، إلى جانب توقيت حركات الرقص وانسيابها وتناسقها، في صنع الفيديو الذي لا يزال يحقق نجاحاً على الإنترنت.

ويفيد موقع «ذا ثينغز» الكندي المتخصص في أخبار النجوم، أن مقطع الفيديو في الصدارة عندما يأتي الأمر لمقاطع «تيك توك» المسلية، فضلاً عن كونه «فيديو العام» بالنسبة للمنصة الاجتماعية الشهيرة، وفقاً للموقع.

وعلى مدى العام الماضي، كان الثنائي يعملان معاً في دبي على سلسلة إعلانات للترويح لزيارة المدينة، كل منها يحاكي نوعاً مختلفاً من الأفلام، في إضاءة على كل ما يمكن أن تقدمه دبي من معالم سياحية جذابة. وأثناء تصوير سلسلة الإعلانات، كان للممثلين على ما يبدو الوقت الكافي لشحذ مهاراتهما في الرقص، عندما قررا القيام برقصة على إعادة مزج أغنية «دونت راش» للملحنين يونغ تي وباغزي.

وقد أفادت جيسيكا آلبا، أنها أقنعت زاك آفرون مشاركتها الرقص في أول مقطع فيديو قصير له على «تيك توك»، وكتبت تقول على إنستغرام: «هذه الرقصة استغرقت مني على الأقل ساعة لأتعلمها، وزاك تمكن من تنفيذها في دقيقتين! من دون مزاح! كان هذا أيضاً أول مقطع فيديو على تيك توك له».

تآلف

وبملابس مستوحاة من السفاري، أدى زاك آفرون (33 عاماً) وجيسيكا آلبا (40 عاماً) رقصتهما بحركات منسقة متزامنة، في استحضار لأجواء الفيلمين اللذين حققا لهما النجاح، «هوني» و«هاي سكول موزيكال»، وقد ظهرا متآلفين طبيعياً الواحد مع الآخر في كل خطوة تم تصميمها. وحقيقة أن كلاهما شاركا في تصميم الرقصات شكل عامل جذب إضافياً.

وقد تدفق المعجبون على قسم التعليقات للإشادة بمدى جاذبية زاك آفرون، وتفاصيل ملابس جيسيكا آلبا، وعلى ضرورة قيامهما بالمزيد من مقاطع الفيديو الراقصة معاً.

وكان زاك قد نشر كليبات عدة ضمن مشروع الترويح لدبي الذي يقوم بإخراجه كريغ جيلسباي، ففي أحد المقاطع يجري تصوير الممثلين في شجار أشبه بمحاكاة ساخرة لفيلم من أفلام التشويق. حيث كتب نجم الاستعراض عن الممثلة جيسيكا آلبا في أفلام «فانتاستيك فور»، ممازحاً: «إنها دائماً تخرجني من المتاعب».