«ثقافية الشارقة» توزع أنشطتها محلياً وعربياً

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة أنشطة ثقافية على الصعيدين المحلي والعربي في شهر سبتمبر 2021، وأوضح عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة، أن الفعاليات ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل بقراءات شعرية بمجلس الحيرة الأدبي بالشارقة يوم 1 سبتمبر، يلي ذلك في الثاني من سبتمبر ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بدورته السادسة، إذ تقام فعالياته في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وفي السابع من الشهر تنظم قراءات شعرية في بيت الشعر بالشارقة، وفي 13 من الشهر تنظم ندوة حول السرد في الإمارات بقصر الثقافة بالشارقة.

وقال العويس: كما ينظم مجلس كلباء الأدبي «دورة في كتابة الرواية» في 12 حتى 14 سبتمبر 2021، فيما يتم تنظيم ندوة حول الشاعر الراحل هادف الدرعي في 15 سبتمبر بمجلس الحيرة الأدبي.

ويستضيف مجلس كلباء الأدبي أمسية موسيقية يوم 16 سبتمبر للعزف المنفرد، فيما تقام بمجلس خورفكان الأدبي جلسة حوارية أدبية في 20 سبتمبر المقبل، وتتواصل الفعاليات بقراءات شعرية في بيت الشعر، أما الدورة الثانية لكتابة الرواية فتنظم بمجلس خورفكان الأدبي في 26 حتى 28 سبتمبر، كما يستضيف مجلس الحيرة الأدبي قراءات شعرية، وتختتم فعاليات شهر سبتمبر 2021 بملتقى الشارقة للسرد الدورة 17 وتستضيفه مدينة الخرطوم عاصمة الجمهورية السودانية «القصة القصيرة السودانية - قضايا و رؤى».

واختتم العويس تصريحه قائلاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتم مواصلة النشاط الثقافي على الصعيدين المحلي والعربي، إذ تواكب دائرة الثقافة في الشارقة الجديد الإبداعي في ميادين الثقافة كافة مع أهمية الحفاظ على ضرورة التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور.