«اقرأ لغيرك» في بيت شعر الخرطوم و«ورشة التأليف المسرحي» في الأقصر

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظم بيت الشعر في الخرطوم، ضمن فعالية «منتدى الثلاثاء»، الذي يشارك فيه الشعراء الشباب، فقرة جديدة بعنوان «اقرأ لغيرك»، وهي مبادرة لتشجيع الشعراء الجدد والشباب على المشاركة في الأمسيات الشعرية، وإيصال أصواتهم ومواهبهم الشعرية عبر فعاليات بيت الشعر.

شارك في الأمسية مجموعة من الشعراء الشباب هم: محمد أسامة، سجود إسحق، أبوبكر الجنيد يونس، نورما شار، سميرة البنا، شيريهان الطيب، فاطمة أحمد، وأنس عبدالصمد.

وفي بيت شعر الأقصر تم ختام ورشة التأليف المسرحي، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، أدارها الشاعر والمسرحي كريم الشاوري، وانتظم فيها 30 فرداً من الشباب المهتمين بفنون المسرح والتمثيل ودراسة أدواته، والراغبين في صقل مواهبهم والتعرف على أساليب وطرائق الكتابة المسرحية، كما تعرفوا من خلال هذه الورشة على أنواع المسرحيات وبعض الفنون المتعلقة بها.