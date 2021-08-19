من وحي الومضات

المصدر: د. عارف الشيخ

من وحي ومضات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

نُكملُ الرحـلةَ بالعـــزم القَـــويْ

بل بِــأقـوى فـلِـ«مِــرّيـخ» دَويْ

نعـلنُ الخـمسيـنَ عهـدا ثانـيـــا

وافـتـخـاري اليـومَ أنـيّ بَـــدَويْ

بِعـقَــال قَـــد تحــدّيـتُ الفـضَــا

لَــم يَـعِــبـنـــي ذاك حـتّى أنـزوِي

مَـنهــجُ الآبــــاء نهْـــجٌ رائــــدٌ

فـلْـنـظــلَّ العُـمـــرَ منــهُ نـرتـوي

لم نـكـن نُـنـتـجُ لــولا حـزمُهُــم

ليـتَ عـــاد الأبُ ذاك السُلطَــويْ

قـد رعَى الأولادَ لم يشـكُ الونَى

قــسْـوةً عـاش وأرضاً قــد هَـوِيْ

فـرضَ الهـيـبـة في صَحـــرائـه

كـان ذا عَــــزم وحَـــزم رَعَـــوي

فـمِـن الآبَــــا وَرثـنـــــا قِــيـمــاً

لَـيـتـهــا سَــادت كَـنهــج تـربَوي

«زايــدٌ» مِنهــم فـمِـن زايــدنـا

قــد تَــشـرَّبنـا البـناءَ الوحْــدَويْ

هَــيَّ فـلنُـكمِــلْ مَسيـراتِ البِـنـا

يا بِــلادَ العُــرب وَلـنمـضِ سَويْ