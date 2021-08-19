مكتبة قصر الوطن نبع للمعرفة عبر 50 ألف كتاب و16 مليون وثيقة رقمية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

منذ افتتاح «قصر الوطن» في أبوظبي في العام 2019، جاءت مكتبة قصر الوطن، لتضيف المزيد من الثراء المعرفي، إلى جانب غيرها من المكتبات الموجودة في دولة الإمارات.

فالكتب تمنح المعرفة والفكر للقارئ على اختلاف اهتماماته في الآداب والفلسفة والفنون والعلوم والتاريخ، والجغرافيا، بجانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وغير ذلك الكثير، مما يتوفر في مكتبة «قصر الوطن»، التي تحتضن مجموعة ضخمة من المراجع، تصل إلى نحو 50 ألف كتاب، و16 مليون وثيقة رقمية، تم جمعها على مدى 35 عاماً.

تنوع فكري

بحسب القائمين على مكتبة «قصر الوطن» فقد تم اختيار المؤلفات والمطبوعات الموجودة فيها، باهتمام بالغ، ليلبي احتياجات القُراء والعلماء والباحثين من مختلف الأعمار والتخصصات، وتضم المطبوعات وثائق رسمية وتاريخية من مصادر محلية ودولية ومنشورات من مؤسسات ثقافية ومراكز بحثية وجهات رسمية ودور نشر من مختلف أنحاء الإمارات.

وتضم المجموعات أيضاً كتباً عن علوم الآثار، والتراث، ومذكرات وسير ذاتية، ومؤلفات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والإحصاء، والإدارة، وغير ذلك من موضوعات، كما تضم المكتبة جناحاً خاصاً يحتوي على مجموعة من الكتب والمؤلفات عن دولة الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتستخدم مكتبة قصر الوطن في تصنيف كتبها التصنيف الخاص بمكتبة الكونغرس الأمريكي، وهو نظام تصنيف تم تطويره لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، بهدف ترتيب مجموعات الكتب في مكتبة الكونغرس، ويقسم هذا التصنيف المجال المعرفي الكامل إلى 21 فئة رئيسية، حيث يتم تحديد كل منها بحرف واحد كبير من حروف الأبجدية.

كتب نادرة

في مكتبة قصر الوطن، التي تفتح أبوابها أمام الجمهور لزيارتها في قصر الوطن أو عبر بطاقة عضوية، يوجد العديد من المخطوطات والمؤلفات النادرة، منها كتاب «قصص تمثيلية لجماعة من أشهر الكتاب الفرنسيين» الصادر 1924 للأديب طه حسين، الذي يعتبر أحد أعلام الأدب المصري في العصر الحديث، ويتضمن كتابه «قصص تمثيلية لجماعة من أشهر الكتاب الفرنسيين» فصولاً نقدية وتحليلية، تغطي مجموعة من التصورات الحديثة المنشورة في «ذا بوليتلكال».

ومن الكتب النادرة الأخرى «بدايات الإسلام في إسبانيا، تاريخ ابن القوطية: دراسة لمخطوطة تاريخ افتتاح الأندلس» الموجودة في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس، ويكتسب هذا الكتاب أهميته، لأنه يحتوي على قصص قديمة من مرحلة بداية انتشار الإسلام في إسبانيا.

أما كتاب المسافر العالمي الجديد، أو مجموعة من الرحلات والسفريات المتأخرة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا للكاتب روبرت هيرون (1764 - 1807) وهو أيضاً من الكتب النادرة يسرد فيه هيرون مجموعة من الرحلات والسفريات المتأخرة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا بأوصاف حية.

كبار الزوار

زار مكتبة قصر الوطن عدد من أبرز القادة والأمراء وكبار الشخصيات على مستوى العالم، بمن فيهم ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.