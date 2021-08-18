شراكة بين «أبوظبي للفنون» و«جمعية كلنا مع أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مؤسسة السويدي وشركاتها اتفاقية تعاون مع «جمعية كلنا مع أصحاب الهمم» تهدف إلى تحقيق مبدأ الشراكات المجتمعية وتقديم الدعم الفني لأصحاب الهمم بما يضمن دمجهم في المجتمع وزيادة الوعي بحقوقهم، وقد تلا توقيع هذه الاتفاقية تنظيم ورشة عمل فنية لاكتشاف مبدعيهم وحثهم على التعبير عن أفكارهم واهتماماتهم.

وأشار الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، «يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مسؤوليتنا المجتمعية لدمج وتمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرص التدريبية لهم مما يسهم في الارتقاء بتطلعاتهم وتحقيق أحلامهم باعتبارهم ركيزة من ركائز التنمية والتقدم في المجتمع»، وأضاف أيضاً: «إن البرامج والمبادرات التي تتبناها مؤسساتنا ما هي إلا ترجمة لجهود قيادتنا الحكيمة في توفير خدمات ذات جودة عالية تمكنهم من المشاركة الإيجابية الفعالة والحصول على الفرص المتكافئة».

وأضافت سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام والتي أدارت الأنشطة التي تخللت الورشة، «إن مؤسسات السويدي الوطنية تسعى جاهدة منذ التأسيس عام 2019 إلى بناء جسور عالمية من خلال الفنون والثقافة وتعمل على توحيد مجتمعاتنا من خلال تبني أنشطة إنسانية غير ربحية مختلفة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المجتمع والحفاظ على الموروثات الثقافية الإماراتية».

من جهته قال عبدالرحيم محمد آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا مع أصحاب الهمم، «نظراً لتعاوننا المستمر مع مؤسسة السويدي وشركاتها والتي يمثلها الدكتور حامد السويدي، فإننا نتشرف ونفتخر بهذه المؤسسة الوطنية لدورها البارز في المجتمع ودعمها لأصحاب الهمم».