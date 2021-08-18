«الشارقة للكتاب» تحتفي بيوم المرأة في المنطقة الشرقية

المصدر: (الشارقة - البيان)

تنظم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء، عند العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وتستضيف الجلسة التي تديرها صفية عثمان الباروت، منشطة برامج من نادي سيدات كلباء، موزة الخيال، مستشارة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، للحديث عن النشاطات والبرامج التي تقدمها مؤسسة «نماء» في الشارقة والمؤسسات الثلاث التابعة لها وهي:

مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، بالاشتراك مع إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

وتهدف الجلسة إلى غرس مفاهيم النهوض بدور المرأة والتأكيد على دور النساء في المشروع التنموي الشامل الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسعى إلى الاحتفاء بجهود مؤسسة «نماء» التي وضعت تمكين المرأة محوراً أساسياً، لتقديم نماذج رائدة للأجيال الجديدة من النساء في مختلف المجالات.

وتأتي الجلسة ضمن أنشطة هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، وتقام بحضور عدد من الشخصيات من المنطقة الشرقية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحافظ على سلامة الحضور والمشاركين.