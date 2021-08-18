1557 طلباً للمشاركة في «جائزة البردة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن تلقي 1557 طلب تسجيل للمُشاركة في فئات جائزة البردة الرئيسية، وهي الزخرفة، والخط التقليدي، والحديث، والشعر النبطي، والفصيح، والتصميم التيبوغرافي، من 56 دولة حول العالم.

وأغلقت الجائزة باب قبول طلبات المشاركة في الجائزة، كما دعت المتقدمين إلى تحميل أعمالهم الفنية على حساباتهم الخاصة التي تم إنشاؤها على موقع الجائزة الإلكتروني www.burda.ae حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ حيث سيتيح الموقع الإلكتروني للمتقدمين اختيار فئة الجائزة، وتحميل أعمالهم الفنية، وسيرتهم الذاتية، وأية مستندات أخرى داعمة لطلب الترشح.

كما يتوجب على المتقدمين في فئتي الخط والزخرفة، إرسال أعمالهم الفنية إلى وزارة الثقافة والشباب في الفترة الواقعة ما بين 15 سبتمبر و15 أكتوبر، وذلك لتقييمها من قبل الخبراء والمختصين.

وأوضحت الوزارة أنه «سيجري تقييم أعمال المشاركين الإبداعية من قبل لجنة مختصة تضم أبرز الخبراء والمتخصصين على مستوى العالم، ومن ثم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في ديسمبر المقبل، خلال فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي». وسجلت طلبات المشاركات في فئة الشعر الفصيح الأعلى بين مجموع الطلبات الأخرى بـ685 طلباً، تلاها الخط الحديث 329، ثم الخط التقليدي 192، ففئة الزخرفة بـ 163، وتالياً التصميم التيبوغرافي بـ 115 طلباً، و73 طلباً للشعر النبطي.

استراتيجيات

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «استقطاب جائزة البردة لهذا العدد الكبير من مشاركات المُبدعين في مجالاتها الرئيسية، يُعد دليلاً بارزاً على النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، والنجاح الذي نأمل أن تحققه في دورتها الحالية، بعدما تم تأجيلها بسبب ظروف جائحة كوفيد 19»، مشيرة إلى أن «الجائزة وضعت قائمة من الأهداف والخطط الاستراتيجية لاستقطاب المبدعين في العديد من دول العالم، وإبراز الأعمال الفنية، والإبداعية المُمُيزة بما يُعزز ويُكرس المفاهيم الثقافية والإبداعية الأصيلة القائمة على التسامح».